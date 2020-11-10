ريال مدريد يرفض إرسال ميندي لتمثيل فرنسا

رفض ريال مدريد، إرسال فيرلان ميندي لتمثيل منتخب فرنسا، بسبب مشاكل جسدية، وهو ما أثار غضب الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

وكان ديدييه ديشان، مدرب الديوك، ينوي استدعاء ميندي للمباريات المقبلة، لكن ريال مدريد رفض بسبب معاناة الظهير الأيسر من إصابة عضلية.

وقالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن ديشان أراد استدعاء ميندي لفترة التوقف الدولية نظراً لتألقه المستمر مع ريال مدريد في الفترة الماضية.

وأضافت: “لكن ريال مدريد طالب باستبعاد اللاعب بسبب معاناته من إصابة عضلية، وهو ما يُفسر عدم مشاركة الظهير الفرنسي ضد فالنسيا يوم الأحد الماضي”.

ويمتلك منتخب فرنسا، أظهرة يسرى من الطراز الرفيع، حيث قرر ديشان الاستعانة بمدافع إيفرتون لوكاس دينيي، بالإضافة إلى نجم بايرن ميونيخ لوكاس هيرنانديز.