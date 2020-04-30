ريال مدريد يرفض إعارة ريغيلون مجدداً

رسم ريال مدريد خطة التعاقد مع ظهيره سيرخيو ريغيلون لنظيره آرسنال والأندية المهتمة بالحصول على توقيع اللاعب في الفترة القادمة.

ويقضي ريغيلون الموسم الحالي في صفوف إشبيلية على سبيل الإعارة، لكن النادي الملكي يخطط لشيء آخر بخصوص مستقبل اللاعب.

وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية الأربعاء بأن ريال مدريد يخطط لبيع ريغيلون بشكل نهائي مع وضع بند في العقد يتيح له التعاقد معه من جديد مستقبلاً.

ويرفض ريال فكرة إعارة ظهيره من جديد عكس رغبة النادي الأندلسي الذي يمني النفس بضمه من جديد بنفس الأسلوب.

ويعود ريغيلون نهاية الموسم إلى ريال مدريد علماً بأنه يتواجد في مفكرة عدة أندية أوروبية مع رغبة زين الدين زيدان مدرب الفريق الملكي في التخلص منه.

وانضم آرسنال وتوتنهام هوتسبير مؤخراً لصراع ضم ريغيلون، لكن ريال مدريد لن يتركه يرحل للغانرز أو لأي طرف آخر بنظام الإعارة.