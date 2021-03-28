ريال مدريد يرفض استعادة رونالدو

رفض ريال مدريد استعادة كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الصيف القادم.

وذكرت تقارير أن جورجي مينديش وكيل أعمال الهداف البرتغالي عرض موكله على إدارة ريال مدريد.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن النادي المدريدي قال لوكيل الأعمال "شكراً لك، لكن لا"، وهو ما يؤكد عدم وجود نية لدى فلورنتينو بيريز رئيس الملكي لإتمام الصفقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن رونالدو سيمثل عبئاً على خزانة الميرينغي، الذي يسعى حالياً إلى التعاقد مع نجوم صغار السن، مثل إيرلينغ هالاند هداف بوروسيا دورتموند، وكيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

يذكر أن رونالدو فشل في قيادة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا، في حين يحتل الفريق المركز الرابع في الدوري الإيطالي برصيد 55 نقطة مبتعداً عن إنتر ميلان المتصدر بفارق عشر نقاط.