ريال مدريد يرفض الدخول في حرب مزايدة على هالاند

ترفض إدارة ريال مدريد الدخول في حرب مزايدة للحصول على خدمات النجم الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند صيف العام القادم وفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

وسيكون الصراع محتدماً على توقيع هداف بوروسيا دورتموند صيف العام القادم نظراً لتفعيل بند في عقده يسمح بشرائه مقابل حوالي 75 مليون يورو.

وتتسابق أندية أوروبا الكبرى للظفر بالنجم البالغ من العمر 21 عاماً لكن ريال مدريد لن يوافق على مجاراة غيره في دفع مبالغ إضافية لتأمين الصفقة.

ويركز النادي الإسباني حالياً على إتمام صفقة الفرنسي كيليان مبابي الذي سيزامل مواطنه كريم بنزيمة في خط هجوم الفريق الملكي.

ويعد تواجد هذين النجمين في خط المقدمة كافياً بالنسبة لإدارة ريال مدريد، وستعمل بعدها على متابعة ما سيحصل مع هالاند.

وإن توفرت الظروف المناسبة، سينقض مسؤولو نادي العاصمة الإسبانية لتأمين صفقة هداف دورتموند دون دفع تكاليف ضخمة إضافية.