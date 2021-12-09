ريال مدريد يرفض بيع هازارد لويست هام مقابل 25 مليون يورو

قال موقع "إل ناسيونال" الإسباني أن ريال مدريد رفض عرضاً بقيمة 25 مليون يورو من ويست هام يونايتد تم رفضه مباشرة من أجل التعاقد مع النجم إيدين هازارد.

ورغم أن النادي الملكي يريد التخلص من الدولي البلجيكي في أقرب فرصة ممكنة إلا أنه يطالب بـ 50 مليون يورو مقابل التخلي عنه.

وظهرت تقارير خلال الساعات الماضية أكدت أن ريال عرض على تشيلسي استعادة لاعبه السابق مقابل حوالي 27 مليون يورو.

لكن إل ناسيونال ناقضت هذه الشائعات مشيرة إلى إدارة الميرينغي تريد ضعفه.

وانتقل هازارد إلى ريال مدريد في صيف عام 2019 قادماً من البلوز في صفقة كلفته 100 مليون يورو.

ولم ينجح نجم ليل السابق في تقديم مستويات مقنعة منذ قدومه للعاصمة الإسبانية وعانى من تراجع كبير في المستوى وإصابات متلاحقة.