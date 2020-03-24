ريال مدريد يرفض تخفيض أجور لاعبيه

قالت صحيفة "آس" الإسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد طمأن اللاعبين وجميع العمال والإداريين في النادي، مؤكداً أنه يرفض تماماً فكرة تخفيض أجور أي شخص في النادي حالياً رغم الخسائر المالية الضخمة بسبب فيروس كورونا.

وبدأت الأندية في اتخاذ قرارات، لمواجهة هذه الأزمة التي ستؤثر على اقتصادها، إذ ينوي بالفعل برشلونة بطل الدوري الإسباني تخفيض أجور لاعبيه والموظفين، حيث يدفع النادي حوالي 507 ملايين يورو سنوياً على شكل رواتب.

بدوره، يشعر بيريز بالكثير من التفاؤل بإمكانية استئناف هذا الموسم، ولذلك لا يوجد لدى النادي أي نية بشأن تخفيض الأجور للعمال والموظفين واللاعبين.