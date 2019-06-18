ريال مدريد يرفض تلبية مطالب يونايتد في صفقة بوغبا

يبدو ريال مدريد مصمماً على عدم تغيير تقييمه المالي الخاص بنجم مانشستر يونايتد بول بوغبا الذي ألمح إلى إمكانية رحيله عن النادي الإنجليزي مؤخراً.

وقال الدولي الفرنسي: "الوقت الحالي قد يكون مناسباً لخوض تحدٍ جديدٍ في مكان آخر“.

وتكهنت وسائل إعلامية بريطانية بأن بوغبا قد ينتقل إلى ريال مدريد للعمل تحت قيادة مواطنه المدرب زين الدين زيدان، أو أنه قد يعود إلى ناديه السابق يوفنتوس.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية أن ريال مدريد لن يغير تقييمه المالي فيما يتعلق بصفقة نجم الوسط الفرنسي، رغم تمسك إدارة النادي الإنجليزي بالحصول على 150 مليون جنيه استرليني نظير التخلي عن اللاعب، بينما يبدو العرض الأول للنادي الملكي بعيداً من المطلوب، وقيمته 90 مليون جنيهاً.

ولا شك في أن يونايتد يسعى لحصد ربح ضخم، ولذلك، فإن عرض ريال مدريد في حال حصل سيمنح النادي الإنجليزي مليون جنيه فقط أكثر مقارنة بالمبلغ الذي دفعه لاستعادة الفرنسي من يوفي عام 2016.

ولم يظهر صاحب الـ 26 عاماً بشكل مميز وثابت خلال فترته مع يونايتد، إلا أنه سجل رغم ذلك 24 هدفاً في 92 مباراة، واختير ضمن التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي الموسم الماضي.