ريال مدريد يرفض شرط راموس بشأن تجديد عقده

كشفت تقارير إسبانية عن تطورات جديدة بشأن مستقبل سيرخيو راموس مع ريال مدريد، حيث وصلت المفاوضات بين اللاعب وإدارة النادي إلى طريق مسدود.

وينتهي عقد راموس نهاية الموسم الجاري، وسط غموض يحيط بموقف ريال مدريد من التجديد خلال الفترة المقبلة.

وقال برنامج ”إل تشيرنغيتو“ الإسباني أن إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز لم تتواصل بشكل مباشر مع راموس بشأن تجديد عقده حتى يوم الجمعة الماضي، في ظل تصميمها على أن يكون التجديد لموسم واحد فقط.

وأضاف البرنامج أن راموس لا يزال ينتظر القرار النهائي من إدارة النادي من أجل إتخاذ الخطوات اللازمة لتحديد وجهته المقبلة إذا لم يتم التجديد.

وأشار التقرير إلى أن نقطة الخلاف بين الطرفين تكمن في إصرار ريال مدريد على تمديد العقد لموسم واحد فقط، بينما يتمسك راموس بأن يكون التمديد لفترة أطول.

كما يشعر قائد الملكي بغضب شديد من تمسك الإدارة بالتمديد لموسم واحد، حيث يرى أن الطريقة التي تدار بها المفاوضات تخلو من أي تقدير لمسيرته مع النادي الملكي.

وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تطورات حاسمة بخصوص مستقبل اللاعب المخضرم، مع اقتراب فتح باب الانتقالات الشتوية، حيث يحق له التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل، على أن ينتقل لصفوفه بشكل مجاني بداية من الموسم الجديد.

ويلعب راموس دوراً محورياً في تشكيلة المدرب زين الدين زيدان، وهو ما يجعل رحيله في هذه الفترة خسارة يصعب تعويضها في ظل عدم وجود بدائل مناسبة.

وشارك راموس في 8 مباريات من موسم الليغا الحالي، ونجح في تسجيل هدفين، بينما شارك في مباراتين بدوري أبطال أوروبا، وسجل هدفاً وصنع آخر.