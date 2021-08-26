ريال مدريد يرفع قيمة عرضه لضم مبابي إلى 170 مليون يورو

قالت شبكة "سكاي سبورت" البريطانية أن ريال مدريد رفع قيمة العرض المقدم للتعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي من 160 مليون يورو إلى 170 مليوناً.

وقوبل العرض الأول الذي قدمه النادي الإسباني لباريس سان جيرمان أمس بالرفض المباشر.

وأشار ليوناردو المدير الرياضي للباريسيين في مقابلة إعلامية أن الإدارة لن تتخلى عن الهداف الشاب إلا مقابل المبلغ الذي تراه مناسباً.

وأشارت وسائل إعلامية صباح الخميس إلى أن سان جيرمان يريد 220 مليون يورو مقابل التخلي عن اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً والذي دخل الموسم الأخير من عقده الحالي.

ما هو المبلغ الذي دفعه باريس سان جيرمان لضم مبابي ؟

انتقل الفائز بكأس العالم عام 2018 إلى فريق العاصمة الفرنسية قادماً من موناكو مقابل 180 مليون يورو صيف عام 2018.

ودفع باريس 135 مليوناً من قيمة الصفقة الكلية، على أن يكمل ما تبقى من المبلغ حين توقيع اللاعب على عقد جديد أو بيعه صيف السنة المقبلة.

ورفض مبابي جميع عروض التجديد، فيما اعترف ليوناردو أمس بأن اللاعب يريد الرحيل.

ويبدو ريال مدريد الوجهة الوحيدة المطروحة حالياً، كما أن هداف منتخب فرنسا لطالما أراد ارتداء قميص الفريق الملكي.