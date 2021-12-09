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ريال مدريد يريد أولمو على سبيل الإعارة

منشور 09 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 07:12
داني أولمو
داني أولمو

يفكر القائمون على ريال مدريد في التقدم بعرض للحصول على خدمات النجم الدولي الإسباني داني أولمو على سبيل الإعارة من آر بي لايبتزيغ، وفقاً لموقع "إل ناسيونال".

ومن المعروف أن برشلونة يضع عينه أيضاً على الجناح البالغ من العمر 23 عاماً وقد يتنافس الغريمان بالتالي للظفر بتوقيعه.

ويرغب ريال مدريد في استعارة أولمو مع بند إجباري بالشراء عقب نهاية فترة الإعارة.

وانتقل النجم الشاب إلى لايبتزيغ في يناير من عام 2020 قادماً من دينامو زاغرب في كرواتيا.

وتبلغ قيمة الجناح المتألق 50 مليون يورو وفقاً لموقع "ترانسفيرماركت"، علماً بأنه يرتبط بعقدٍ مع فريقه حالياً يمتد حتى شهر يونيو من عام 2024.

أولمو
داني أولمو
كلمات دالة:داني أولمولايبتزيغريال مدريدبرشلونة

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