ريال مدريد يريد إعادة رونالدو إلى صفوفه

يتابع ريال مدريد تطورات وضعية النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد على أمل ضمه من جديد إن سنحت الفرصة.

وقال موقع "فوتبول إنسايدر" أن النادي الإسباني يدرك أن تعاقد يونايتد مع المدير الفني الألماني رالف رانغنيك قد يسرع من رحيل "صاروخ ماديرا" عن ملعب أولد ترافورد.

ويرى الكثيرون أن أسلوب الضغط العالي الذي يفضله رانغنيك لا يناسب رونالدو في سنه الحالي مما سيدفع هداف يوفنتوس السابق للتفكير بالرحيل.

وسيتحرك ريال سريعاً لضم أسطورته السابقة البالغ من العمر 36 عاماً إن توفرت الظروف المناسبة الشهر القادم.

ووقع البرتغالي على عقد مع مانشستر يونايتد لموسمين وسجل له حتى الآن 12 هدفاً في 18 مباراة بجميع البطولات وبات أفضل لاعبيه بدون منازع.