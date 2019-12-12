ريال مدريد يريد استعادة حكيمي من بوروسيا دورتموند

أشعل الأداء الرائع الذي يقدمه أشرف حكيمي مع بوروسيا دورتموند حماس مجلس إدارة ريال مدريد، ليجبره على استعادته نهاية الموسم الحالي.

وينتهي عقد الدولي المغربي مع دورتموند في يونيو من العام القادم، وهو سيحدد عند ذلك الحين ما إذا كان سيجد مقعداً أساسياً في تشكيلة الملكي أم لا.

وتطورت قدارت الظهير البالغ من العمر 21 عاماً بسرعة كبيرة من حيث القدرة على الارتداد الدفاعي والمساندة في الجانب الهجومي، فضلاً عن مهارات تدل على مستقبل كبير في التمريرات الحاسمة.

ومع الحفاظ على الأداء الرائع واللعب في الجهتين اليمنى واليسرى، أظهر حكيمي تنوعاً مفيداً يجعله قادراً على اللعب في أي فريق، مما يؤكد أنه أحد أبرز المواهب حالياً في أوروبا.