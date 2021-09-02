ريال مدريد يريد بوغبا مجاناً في 2022

يبقى النجم الدولي الفرنسي بول بوغبا على رأس أولويات ريال مدريد لتعزيز صفوفه الموسم القادم وفقاً لتقرير نشره "ديفينسا سينترال" الإسباني اليوم الخميس.

ويسعى النادي المدريدي لتأمين خدمات نجم الوسط مجاناً حينما ينتهي عقده صيف العام 2022.

وتتطلع إدارة الشياطين الحمر لتمديد عقد اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً على أمل إبقائه لأطول فترة ممكنة.

وتعاقد النادي الإنجليزي هذا الصيف مع رافاييل فاران من ريال مدريد، وكريستيانو رونالدو القادم من يوفنتوس في محاولة لإنعاش فرص الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

فيما جلب ريال نجم خط الوسط الصاعد إدواردو كامافينغا وتخلى عن فاران وديفيد آلابا ومارتن أوديغارد وداني سيبايوس.