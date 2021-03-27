ريال مدريد يريد تجديد عقد راموس لموسم واحد

ذكرت شبكة "أي بي سي" الإخبارية أن ريال مدريد يريد تجديد عقد راموس الحالي لكن لمدة موسم على أن يتم التفاوض على تجديده مرة أخرى قبيل انتهائه ولنفس الفترة.

ويبدو وأن القائد التاريخي لريال طريقه لعدم إكمال مسيرته مع الملكي، مما يعني أنه سيرحل عنه خلال سوق الانتقالات الصيفي مجاناً.

وأشارت بعض وسائل الإعلام الإسبانية صباح السبت عن أخبار صادمة تخص مستقبل المدافع الإسباني، وقالت الشبكة أن ريال مدريد يتوقع كل الاحتمالات حتى بداية الصيف القادم ومنها عدم تجديد عقد راموس مما يسمح لرحيله مجاناً بعد عدة أشهر.

وتتوقع الشبكة أن قائد الملكي سيرفض عرض ريال مدريد الحالي رغبة منه في أن يكون العقد لمدة أطول.