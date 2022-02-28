ريال مدريد يريد حسم انتقال مبابي قبل الصفقات الأخرى

قال موقع "جول" العالمي أن ريال مدريد يريد حسم صفقة الهداف الدولي الفرنسي كيليان مبابي سريعاً وقبل التحرك لتجديد أو ضم أي لاعبين آخرين.

وحاول مهاجم باريس سان جيرمان البالغ من العمر 23 عاماً الانتقال إلى النادي الملكي الصيف الماضي، ورفضت إدارة الباريسيين عدة عروض ضخمة من ريال لضمه وصلت قيمة آخرها إلى 200 مليون يورو.

لكن صاحب الـ 23 عاماً وضع كل ما حصل وراءه وسجل هذا الموسم 24 هدفاً في 34 مباراة مؤكداً أنه أبرز لاعبي بي إس جي رغم وجود لاعبين بحجم ليونيل ميسي ونيمار إلى جانبه.

وسيصل عقد الفائز بلقب كأس العالم 2018 مع فريقه الحالي إلى نهايته هذا الصيف، لكن مسألة تمديد عقده باتت واردة نظراً لتفاهمه الكبير مع "ليو" تحديداً.

ويريد ريال مدريد استغلال فترة عدم الوضوح التي تحيط بمستقبل مبابي حالياً وحسم الصفقة لمصلحته سريعاً حتى يتفرغ لتعزيز صفوفه وتجديد عقود لاعبيه المهمين خلال الصيف.