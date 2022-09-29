ريال مدريد ينقض على ظهير مانشستر سيتي المتألق

تخطط إدارة ريال مدريد للانقضاض على النجم الدولي البرتغالي جواو كانسيلو ظهير مانشستر سيتي المواظب على تقديم مستويات استثنائية في الفترة الماضية وفقاً لصحيفة "آس" الإسبانية.

وينوي النادي الملكي التحرك لاستقطاب نجم يوفنتوس السابق صيف العام المقبل، على أن يباشر إجراءات جلب زميله النرويجي الشاب إيرلينغ في سنة 2024.

ومدد البرتغالي البالغ من العمر 28 عاماً عقده مع السيتيزنز في فبراير الماضي والذي من المفترض أن يبقيه في ملعب الاتحاد حتى يونيو من عام 2027.

ريال مدريد يريد كانسيلو مقابل أقل من 50 مليون يورو

يعتزم ريال جلب اللاعب إلى ملعب سانتياغو بيرنابيو الموسم القادم، ويمني النفس في دفع ما بين 40 إلى 50 مليون يورو لتحريره من ارتباطه الحالي.

يذكر أن الظهير الأيمن خاض مع مانشستر سيتي 10 مباريات هذا الموسم حتى الآن في جميع البطولات تمكن خلالها من تسجيل هدفٍ واحد وصناعة 3 أهداف أخرى.