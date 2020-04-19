ريال مدريد يريد دي ليخت خلفاً لراموس

يدرس ريال مدريد التحرك للتعاقد مع ماتيس دي ليخت مدافع يوفنتوس، لتدعيم خطه الخلفي الموسم القادم.
وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، أن القلق من تقدم سيرخيو راموس في السن وكم المباريات التي يخوضها رافاييل فاران، يدفع النادي الملكي للبحث عن خيارات جديدة في مركز قلب الدفاع.
وعانى دي ليخت للتأقلم مع فريق السيدة العجوز منذ انتقاله الصيف الماضي، بعد تألقه الشديد مع أياكس، وقيادته النادي الهولندي للوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويضع ريال مدريد دي ليخت كأحد الخيارات المطروحة لتعزيز خطه الخلفي في إضافة لمدافع آر بي لايبتزيغ دايو أوباميكانو صاحب الـ 20 عاماً.
Via SyndiGate.info
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