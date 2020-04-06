ريال مدريد يريد دي ليخت

نشرت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية تقريراً ينفي ما تردد في وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية حول اقتراب ماتيس دي ليخت مدافع يوفنتوس من الانتقال إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات القادمة.

وادعت العديد من المصادر أن الهولندي يسعى للرحيل عن صفوف فريق السيدة العجوز، بينما يتواصل وكيل أعماله مينو رايولا مع ريال مدريد لمحاولة نقل موكله إلى ملعب سانتياغو بيرنابيو، وذلك في ظل بحث زين الدين زيدان عن مدافع من طراز عالي لخلافة سيرخيو راموس الذي يبلغ 34 عاماً.

وأوضحت توتوسبورت أنه لا يوجد أي أساس من الصحة لهذه التقارير، مشيرة إلى أن دي ليخت لا يفكر أبداً بمغادرة يوفنتوس، فهو يرى أن موسمه الأول مع الفريق جيد جداً، وأنه نجح في الحصول على ثقة الجميع بغرفة خلع الملابس.

كما كشفت الصحيفة في تقريرها عن تصريحات كيجي مولينيار والد اللاعب القانوني وغير البيولوجي، والتي قال فيها: “ماتيس سعيد جداً في تورينو، ولا يعاني من أية مشاكل مؤخراً”.

وأضاف التقرير أن ريال مدريد ربما يكون مهتماً بالفعل بالحصول على خدمات دي ليخت، لكن عدا عن أن الهولندي لا يفكر بالرحيل، فإن يوفنتوس لا يريد بيعه بأي ثمن أيضاً.

ولن يتمكن النادي الملكي من الضغط على يوفنتوس لإجباره على بيع دي ليخت، فحتى الشرط الجزائي سيتم تفعيله في صيف 2021 وليس في الصيف القادم، كما أنه يبلغ 150 مليون يورو، وبالتالي فإن مهمة الرئيس فلورنتينو بيريز شبه مستحيلة.