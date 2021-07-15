ريال مدريد يريد صلاح بحال فشله في ضم مبابي

أكد موقع "فيتشاخيس" الإسباني أن ريال مدريد سيلجأ للتعاقد مع محمد صلاح بحال فشله في استقطاب كيليان مبابي.

ورغم أن الدولي الفرنسي يبقى على رأس أهداف الملكي هذا الصيف، إلا أن إقناع باريس سان جيرمان بالتخلي عنه لن يكون سهلاً، ناهيك عن قيمة الصفقة الضخمة.

وسيوجه النادي الإسباني أنظاره بالتالي إلى مهاجم ليفربول الذي عبر في السابق عن رغبته في تجربة اللعب في الليغا، إما لصالح برشلونة أو ريال.

وسجل صلاح 125 هدفاً خلال 203 مباريات مع الريدز في جميع البطولات ويعد أحد أبرز المهاجمين في أوروبا والعالم.

ويتقاضى "مو" صاحب الـ 29 عاماً قرابة 10.4 مليون جنيه استرليني سنوياً ويرتبط مع النادي الإنجليزي بعقدٍ يمتد حتى صيف عام 2023.