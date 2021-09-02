ريال مدريد يريد مبابي وهالاند في صيف 2022

يسعى ريال مدريد لتكوين فريق "غالاكتيكوس" جديد من خلال التعاقد مع النجمين كيليان مبابي وإيرلينغ هالاند خلال صيف عام 2022.

وسعى النادي الإسباني للتعاقد مع مبابي خلال سوق الانتقالات الصيفي الذي أغلق أبوابه مطلع الشهر الجاري، لكن جميع محاولاته باءت بالفشل.

وتقدم الملكي بعرض بقيمة 200 مليون يورو لضم الهداف وفقاً لتقارير إعلامية، لكن باريس سان جيرمان تجاهله رغبة منه في الحصول على 220 مليون يورو على الأقل نظير التخلي عنه.

وينتهي عقد النجم الفرنسي نهاية الموسم الجاري.

أما هالاند، فسيتم تفعيل بند في عقده صيف العام المقبل ليصبح سعره حينها 75 مليون يورو، علماً بأن بوروسيا دورتموند كان سيوافق على بيعه خلال السوق الصيفي الماضي مقابل 175 مليون يورو.

وسيكون بإمكان ريال مدريد ضم اللاعبين إذا نجح في التفوق على عمالقة أوروبا الآخرين المهتمين بهما أيضاً.