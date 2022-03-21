ريال مدريد يريد نيكولو باريلا لتجديد خط وسطه

وضع ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني عينه على النجم الدولي الإيطالي نيكولو باريلا لاعب خط وسط إنتر ميلان وفقاً لتقرير نشره موقع "إل ناسيونال".

ويعد كارلو أنشيلوتي من أشد المعجبين بمواطنه صاحب الـ 25 عاماً، والذي سيعني قدومه انتهاء مسيرة الألماني توني كروس مع الفريق الملكي على الأغلب.

وخاض باريلا 27 مباراة في الدوري الإيطالي هذا الموسم حتى الآن سجل خلالها هدفين كما صنع 9 أهداف أخرى.

ويتميز لاعب كالياري السابق بسرعته الكبيرة وعطائه الدائم على أرض الملعب، كما أنه يعود للمساندة الدفاعية ويشارك في بناء الهجمات.

ويعاني ريال مدريد من تقدم لاعبي خط وسطه على رأسهم لوكا مودريتش (36 عاماً) وكروس (32 عاماً).

يذكر أن ريال سقط أمس على أرضه أمام برشلونة برباعيةٍ نظيفة مما أعاد إلى الأذهان ضرورة تجديد دماء الفريق بعناصر شابة.