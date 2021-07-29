ريال مدريد يريد 50 مليون يورو مقابل أوديغارد

سيكون على الطرف المهتم بالتعاقد مع النجم النرويجي الشاب مارتن أوديغارد دفع 50 مليون يورو لريال مدريد من أجله وفقاً لتقارير نقلتها صحيفة "ميترو" البريطانية.

ويعد آرسنال أبرز الساعين للظفر بخدمات نجم خط الوسط الصاعد، لكن مثل هذا المبلغ سيقف عقبة أمام الحصول على توقيعه بصفة دائمة.

وظهر اللاعب بشكل مميز رفقة الغانرز خلال فترة إعارته الموسم الماضي، ولم يخف المدير الفني ميكيل آرتيتا رغبته في تواجد اللاعب تحت إمرته على الأقل لموسم آخر.

ريال مدريد يريد بقاء أوديغارد

وقالت شبكة "إي إس بي إن" الأميركية أن إدارة ريال ترغب في بقاء لاعب خط الوسط حتى يقاتل ويحاول فرض نفسه ضمن التشكيلة الأساسية للمدرب العائد كارلو أنشيلوتي، لكن عرضاً بقيمة 50 مليون يورو من شأنه أن يجبر النادي على البيع.

وأضافت أن الملكي لن يسمح للنرويجي بالخروج على سبيل الإعارة مرة أخرى نظراً للأوضاع الاقتصادية الصعبة ولعدم القدرة على التوقيع مع بديل مناسب.