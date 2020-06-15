ريال مدريد يريد 60 مليون يورو مقابل حكيمي

قررت إدارة ريال مدريد بيع النجم أشرف حكيمي هذا الصيف بحال وصول عرض رسمي تقدر قيمته بنحو 60 مليون يورو، بعد تألقه اللافت مع بوروسيا دورتموند الموسم الحالي.

وأكدت إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال لا يمانع بيع الدولي المغربي، خاصة أن عقده ينتهي في صيف 2021، لكن إدارة النادي الملكي ستطلب رقماً كبيراً من أجل ذلك.

ويرغب كل من دورتموند وبايرن ميونيخ وإنتر ميلان في التعاقد مع حكيمي، لحاجة كلٍ منها إلى ظهير أيمن قادر على تسجيل وصناعة الأهداف.

يذكر أن حكيمي يفضل الاستمرار في البوندسليغا خلال الفترة القادمة، لرفضه الجلوس على دكة البدلاء في حال عودته من جديد إلى ريال مدريد.