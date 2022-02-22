ريال مدريد يزاحم مانشستر يونايتد على خدمات بوتشيتينو

يستعد ريال مدريد لدخول حرب مزايدة مع مانشستر يونايتد على خدمات المدير الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو صيف العام الجاري، وفقاً لصحيفة "دايلي مايل" البريطانية.

ويتحسب فلورنتينو بيريز رئيس النادي الإسباني لرحيل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بعد نهاية الموسم ويرى في "بوتش" الخيار الأمثل لتولي دفة قيادة الفريق.

كما يرغب القائمون على مانشستر يونايتد في استقدام المدرب الأرجنتيني الذي يشرف حالياً على باريس سان جيرمان لخلافة الألماني رالف رانغنيك بصورة دائمة.

ويطمح الناديان لاستغلال حالة عدم الوضوح التي يعيشها بوتشيتينو حالياً في باريس، وسيتحركان لضمه خلال الصيف وفقاً لأحدث التقارير.

يذكر أن عقد الأرجنتيني البالغ من العمر 49 عاماً مع باريس سان جيرمان يمتد حتى يونيو من عام 2023.