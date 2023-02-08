ريال مدريد يزيح الأهلي ويضرب موعداً مع الهلال في نهائي مونديال الأندية

تأهل ريال مدريد الإسباني إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية (مونديال الأندية) بعد فوزه ليلة الأربعاء على الأهلي المصري بنتيجة 4-1 على ملعب المجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله في الرباط.

حملت أهداف الفريق الملكي تواقيع كلٍ من فينيسيوس جونيور (42)، وفيديريكو فالفيردي (47)، ورودريغو غوس (90+2)، والبديل سيرخيو آريباس (90+8).

أما هدف الخاسر الوحيد فجاء عن طريق علي معلول في الدقيقة 65 من ركلة جزاء.

وكان لوكا مودريتش قد أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 86 لريال مدريد.

ريال مدريد يلاقي الهلال في نهائي كأس العالم للأندية

يواجه بطل أوروبا خصمه الهلال السعودي في نهائي البطولة يوم السبت المقبل على نفس ملعب مباراة الليلة.

فيما يلاقي الأهلي خصمه فلامنجو البرازيلي في مواجهة تحديد المركز الثالث يوم السبت أيضاً.