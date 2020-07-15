ريال مدريد يستعد لبيع المزيد من لاعبيه

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن شبح الرحيل يحوم حول ثنائي ريال مدريد خيسوس فاييخو وداني سيبايوس خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبدأ الملكي ببيع لاعبيه هذا الصيف منذ عدة أسابيع، والبداية كانت مع المدافع خافي سانشيز، الذي انتقل لبلد الوليد مقابل 3 ملايين يورو، تبعه أشرف حكيمي لإنتر ميلان مقابل 40 مليون يورو.

ويلعب فاييخو على سبيل الإعارة لغرناطة، الذي يريد ضمه بشكل نهائي، إلى جانب اهتمام من بعض الأندية الألمانية بالحصول على خدماته.

بدوره، يستعد آرسنال لتقديم عرض من أجل الحصول على خدمات سيبايوس بشكل نهائي، كما يتمتع نجم الوسط الإسباني باهتمام فالنسيا وريال بيتيس، ويقدر ريال مدريد قيمة لاعبه بـ 25 مليون يورو.

كما يرد اسم خوخي دي فروتوس، المعار لرايو فايكانو، على قائمة المرشحين للرحيل، في ظل اهتمام سيلتا فيغو وريال بيتيس به، ويقدر ريال مدريد سعره بنحو 10 ملايين يورو.

ويسعى ريال مدريد لحصد 120 مليون يورو من بيع بعض لاعبيه لتقليل الخسائر الناجمة عن جائحة كورونا.