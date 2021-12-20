ريال مدريد يستعد لبيع هازارد ونيوكاسل يتابع التطورات

قالت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن ريال مدريد فقد صبره فيما يخص النجم الدولي البلجيكي إيدين هازارد وبات يستعد لبيعه في نهاية الموسم الجاري.

وتم التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً في صيف عام 2019 قادماً من تشيلسي مقابل 90 مليون جنيه استرليني.

وفقدت إدارة النادي صبرها حيال نجم ليل السابق البالغ من العمر 30 عاماً، كما أن الجماهير لم تعد تعتبره لاعباً مميزاً.

وكشفت تقارير أن ليل هو الطرف الوحيد المهتم جدياً بضم لاعبه السابق حتى الآن، فيما يتابع نيوكاسل يونايتد التطورات على أمل استغلال ما سيحصل خلال الأسابيع القادمة.

وسيكون هازارد أحد أهداف نيوكاسل إذا ما نجح في تفادي الهبوط من مصاف الدوري الإنجليزي الممتاز.