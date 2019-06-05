ريال مدريد يستعد للإعلان عن صفقة الموسم

كشف برنامج "خوجونيس" الذي يذاع على قناة "لا سيكستا" الإسبانية أن ريال مدريد سيعلن بعد ساعات قليلة عن أهم صفقة له في السنوات الأخيرة.

ورجحت بعض التقارير أن يتم الإعلان عن ضم إيدين هازارد، بينما ذهبت تقارير أخرى للاعتقاد بأن النادي الملكي سيفجر مفاجأة من العيار الثقيل ويعلن عن ضم كيليان مبابي.

وبالنسبة للخيار الأول، قال مقدم البرنامج: "سيعلن ريال مدريد عن التعاقد مع هازارد خلال الساعات القليلة القادمة، الصفقة أغلقت مقابل مبلغ قريب من الـ100 مليون يورو".

بينما كتبت صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "لن يطول الأمر حتى يتم الإعلان الرسمي عن حلم ريال مدريد في السوق، مبابي أقرب من أي وقت مضى".

ويميل مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، لعدم تمديد عقده مع النادي الفرنسي، فيما ودع هازارد جماهير تشيلسي عقب تتويج الفريق بلقب الدوري الأوروبي.

يذكر أن أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم كانت انتقال نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان، مقابل 222 مليون يورو.