ريال مدريد يستعد لمنافسة برشلونة على توقيع غريزمان

منشور 25 حزيران / يونيو 2019 - 03:13
أنتوان غريزمان
أنتوان غريزمان

بشكل مفاجئ، أبدى ريال مدريد اهتماماً بالتعاقد مع أنتوان غريزمان مهاجم غريمه أتلتيكو مدريد بعدما اتخذ اللاعب قراراً بالرحيل عن الفريق هذا الصيف.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الصادرة من كتالونيا أن النادي الملكي استفسر عن الدولي الفرنسي من أجل متابعة تطورات موقفه في ظل التقارير التي أشارت مؤخراً إلى اقترابه من برشلونة وأن انضمامه إلى صفوفه بات مسألة أيام.

يذكر أن غريزمان كان قريباً من الانتقال للبارسا كذلك صيف العام الماضي قبل أن يغير رأيه ويقرر البقاء مع أتلتيكو مدريد.

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Via SyndiGate.info


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