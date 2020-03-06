ريال مدريد يستعيد إيسكو

شهدت التدريبات الجماعية لريال مدريد حضور إيسكو بعد غيابه عن تدريبات سابقة، وخوضه تمارين منفردة في صالة الألعاب الرياضية.

ويستعد ريال لمواجهة ريال بيتيس، ضمن المرحلة الـ 27 من الدوري الإسباني على ملعب بينيتو فيامارين بعد غدٍ الأحد.

وخاض إيسكو مباراته الـ 300 بقميص ريال مدريد، الأحد الماضي، في الكلاسيكو أمام ريال مدريد، التي فاز بها الملكي 2-0.

وتعد عودة إيسكو خبراً سعيداً للمدرب زين الدين زيدان، من أجل الاعتماد عليه في موقعة بيتيس، للحفاظ على صدارة الدوري الإسباني وفارق النقطتين عن برشلونة الثاني.

وشارك إيسكو في 23 مباراة الموسم الجاري وسجل 3 أهداف، ووصل عدد دقائق مشاركته إلى 1304 دقائق.