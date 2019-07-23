ريال مدريد يستعيد صدارة الأندية الأعلى قيمة في العالم

على الرغم من تعرض ريال مدريد لمشكلات بالجملة على مدار الفترة الماضية، إلا أنه نجح في استعادة مكانه في صدارة الأندية الأعلى قيمة في العالم، وفقاً لدراسة أجرتها مجلة "فوربز" الأميركية.

وعانى النادي الملكي الأمرين مؤخراً، وكانت البداية بتقديم بطل ثلاثية الأبطال زين الدين زيدان لاستقالته من تدريب الفريق، وتبعه بفترة وجيزة رحيل الهداف الأسطوري كريستيانو رونالدو بانتقاله إلى يوفنتوس، في الوقت الذي تقاعس فيه الرئيس فلورنتينو بيريز عن تدعيم الصفوف بأسماء قادرة على تعويض رحيل "صاروخ ماديرا".

وجاءت المحصلة النهائية، الخروج من الموسم الماضي بلقب مونديال الأندية فقط، فيما ودع الملكي البطولات الثلاث الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا في ظرف 6 أيام.

ومع ذلك، نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن المجلة الأميركية المتخصصة في رصد ثروات المشاهير والمؤسسات الكبرى، أن ريال مدريد عاد مرة أخرى، لصدارة الأندية الأعلى قيمة في العالم.

ووفقاً للتقرير، ارتفعت القيمة السوقية لريال بنحو 4% خلال عام 2019، لتصل لنحو 4.239 مليار دولار، وذلك بعد تناوب برشلونة ومانشستر يونايتد على الصدارة في آخر عامين بفضل البطولات التي حققها الفريق في الفترة بين عامي 2016 و2018، فضلاً عن جني ما يزيد عن 100 مليون دولار من رعاية شركة آديداس وعائد البث التلفزيوني.

وجاء خلفه في قائمة الأعلى قيمة تسويقية في العالم، الغريم المحلي برشلونة، بفارق طفيف، حيث بلغت القيمة التسويقية للبارسا نحو 4.021 مليار، تبعه مانشستر يونايتد بـ 3.808 مليار، ثم بايرن ميونيخ في المركز الرابع بـ 2.688 مليار، ومانشستر سيتي وتشيلسي وآرسنال وليفربول وتوتنهام، في المراكز من الخامس وحتى التاسع بفروق طفيفة فيما بينها.