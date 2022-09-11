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ريال مدريد يستعيد صدارة الليغا بالفوز على مايوركا رغم غياب بنزيمة

منشور 11 أيلول / سبتمبر 2022 - 01:49
فالفيردي يمنح ريال مدريد التعادل (المصدر: أ ف ب)
فالفيردي يمنح ريال مدريد التعادل (المصدر: أ ف ب)

استعاد ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني بعد فوزه على ضيفه ريال مايوركا بأربعة أهداف لهدف اليوم الأحد في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياغو بيرنابيو لحساب الجولة الخامسة من البطولة.

تقدم الضيوف بصورة مفاجئة عن طريق فيدات موريكي بعد مرور 35 دقيقة على البداية.

لكن الأوروغوياني منح الفريق الملكي التعادل قبل نهاية الشوط الأول بلحظات (45+3) بتسديدة رائعة.

وفي الشوط الثاني، سجل البرازيلي فينيسيوس جونيور هدف التقدم لأصحاب الأرض وفي الدقيقة 72 تحديداً، قبل أن يؤكد مواطنه رودريغو الفوز بهدفين جاءا في الدقيقتين 89 و 90+3.

وغاب عن المباراة النجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة الذي يعاني حالياً من إصابة في الركبة.

ريال مدريد يستعيد صدارة الليغا

بهذه النتيجة، ارتقى الميرينغي للمركز الأول برصيد 15 نقطة على حساب غريمه برشلونة الذي تراجع بدوره للمركز الثاني بفارق نقطتين.

فيما تجمد رصيد مايوركا عند 5 نقاط في المركز الثالث عشر على سلم الترتيب العام.

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