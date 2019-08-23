ريال مدريد يستعيد ميندي أمام بلد الوليد

يواصل ريال مدريد تحضيراته لمواجهة بلد الوليد، ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري الإسباني، التي ستقام على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

ووفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الظهير الأيسر لريال مدريد فيرلان ميندي شارك في التدريب الجماعي كاملاً، بعد أن تعافى من الإصابة التي لحقت به مؤخراً.

وكان الفرنسي قد تعرض في نهاية يوليو الماضي، للإصابة في العضلة الأمامية لفخذه الأيمن، خلال فترة التحضيرات للموسم.

وفي سياق منفصل، واصل براهيم دياز، ورودريغو، وإيدين هازارد وماركو آسينسيو تدريباتهم التأهيلية للتعافي من إصاباتهم، كما خضع المهاجم ماريانو دياز لتدريبات خاصة على هامش المران.

وكان ريال مدريد قد حقق الانتصار ضمن المرحلة الأولى من الليغا على حساب سيلتا فيغو بنتيجة 3-1 على ملعب بالايدوس.