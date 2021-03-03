ريال مدريد يستعيد نجومه قبل الديربي

بدأ ريال مدريد تحضيراته للديربي الحاسم، الأحد القادم على ملعب واندا ميتروبوليتانو، أمام الغريم اللدود ومتصدر الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد.

وتلقى مدرب الملكي، زين الدين زيدان، أنباء جيدة بعودة المدافع إيدير ميليتاو، مع احتمالية لحاق المهاجم كريم بنزيمة باللقاء.

وبعد التعادل المخيب مع ريال سوسييداد، سيخوض ريال مدريد الديربي رافعاً شعار لا بديل عن الفوز، إذا كان يرغب في الإبقاء على آماله قائمة في المنافسة على اللقب.

وشارك اللاعبون الذين بدأوا أساسيين أمام سوسييداد في مران خفيف كما جرت العادة، بينما أكمل بقيتهم مراناً متكاملاً شمل تدريبات لرفع اللياقة البدنية وعلى الكرة والمراوغة ومباراة مصغرة.

ولم يظهر ميليتاو منذ طرده أمام ليفانتي في 30 يناير الماضي، لكنه حضر مران أمس، أما بنزيمة أحد أهم أوراق ريال مدريد، فقد يكون أبرز مفاجآت الديربي بعد أن ظهر بصورة جيدة.

بدوره، بث سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد مقطع فيديو ظهر خلاله وهو يمارس التدريبات مع الكرة، مما يبشر باقتراب عودته.