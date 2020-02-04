ريال مدريد يستعيد هازارد قبل مواجهة مانشستر سيتي

أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن إيدين هازارد نجم ريال مدريد أصبح مستعداً للمشاركة، بعدما قرر المدرب زين الدين زيدان الدفع به، خلال مواجهة ريال سوسييداد الخميس في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا بعد غياب شهرين عن الملاعب بداعي الإصابة.

ويخطط "زيزو" لمنح البلجيكي بضع دقائق كي يبدأ في استعادة لياقته تدريجياً، حتى يكون جاهزاً بشكل كامل، مع بداية دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، الشهر الجاري، حين يستقبل ريال مدريد نظيره مانشستر سيتي في لقاء الذهاب على ملعب سانتياغو بيرنابيو.

وشارك هازارد الأسبوع الماضي في تدريبات ريال مدريد رفقة زملائه، وكان قريباً من خوض مواجهتي ريال سرقسطة في كأس الملك وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.