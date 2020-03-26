ريال مدريد يسعى للتعاقد مع راؤول خيمينيز

كشف موقع «دون بالون» الإسباني، أن زين الدين زيدان وضع عينيه على راؤول خيمينيز مهاجم ولفرهامبتون ليكون ضمن المرشحين لتدعيم هجوم الملكي الموسم القادم.

وقال أن ريال يبحث بجدية عن مهاجم بعدما فشل لوكا يوفيتش القادم من آينتراخت فرانكفورت الصيف الماضي فى إثبات نفسه حتى الآن بعد المشاركة في 15 مباراة فقط.

ووصف التقرير خيمينيز بأنه اللاعب المنافس لقيادة الهجوم مع كريم بنزيمة، نظراً لخصائصه الهجومية المميزة وسيجيد التعامل مع أجواء الدوري الإسباني، خاصة أنه دافع عن ألوان الغريم أتلتيكو مدريد بين عامي 2014 و2015.

وشارك خيمينز في 44 مباراة مع ولفرهامبتون تحت قيادة نونو إيسبيريتو سانتو، وسجل هذا الموسم 22 هدفاً وصنع 10 تمريرات حاسمة لزملائه في جميع المسابقات.