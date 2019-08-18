ريال مدريد يستفيد من مبيعات قميص خاميس

انتشر قميص النجم خاميس رودريغيز في متاجر نادي ريال مدريد الرسمية، والذي يحمل الرقم 16 وحقق مبيعات جيدة رغم أن صاحب الـ 28 عاماً كان من المرشحين للرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقضى الدولي الكولومبي الموسمين الماضيين معاراً إلى بايرن ميونيخ، ثم عاد إلى ريال مدريد عقب انتهاء الإعارة.

واستفاد ريال من مبيعات قميص خاميس الضخمة، عندما تعاقد معه عقب تألقه في مونديال البرازيل 2014 نظراً لشعبيته الكبيرة، ومنحه آنذاك القميص رقم 10، أما على المستوى الفني فلم يحظ نجم بورتو وموناكو السابق بفرصة كبيرة للمشاركة مع وصول المدرب زين الدين زيدان.

ورغم مطالب جماهير ريال مدريد بالإبقاء على خاميس ولو كورقة رابحة على مقاعد البدلاء، خاصة مع إصابة ماركو آسينسيو المؤثرة في الركبة، إلا أنه قد يدخل في صفقة تبادلية محتملة مع نيمار لينتقل إلى باريس سان جيرمان.

وتوهج خاميس عام 2014 عندما نال لقب هداف كأس العالم مع منتخب كولومبيا، وظهر بشكل جيد في بداية مشواره مع ريال خلال فترة المدرب كارلو أنشيلوتي، لكن الإحباط أصابه بعد إعارته لبايرن ميونيخ، كما تضرر من كثرة الإصابات ليتراجع مستواه.

وربما يعود خاميس إلى كنف أنشيلوتي مرة أخرى في نابولي هذا الصيف، إذ يبدو أكثر الفرق الأوروبية حرصاً على ضم صاحب الـ 28 عاماً.