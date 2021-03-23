ريال مدريد يستقر على بيع 3 لاعبين

كشف تقرير أمس عن أسماء 3 لاعبين سيغادرون ريال مدريد، في السوق الصيفي القادم.

وقال موقع «ديفينسا سنترال» الإسباني، أن ريال مدريد فتح الباب أمام رحيل مارسيلو وإيسكو وماريانو دياز، وينتظر العروض المقدمة لهم لدراستها.

وأضاف التقرير أن النادي الملكي بدأ بالفعل في التخطيط للسوق الصيفي من حيث الصفقات الجديدة والراحلين.

ويرتبط الثنائي إيسكو ومارسيلو مع ريال مدريد بعقدين يمتدان حتى صيف 2022، بينما يمتد عقد دياز إلى صيف 2023.

في الوقت نفسه، ألمح التقرير إلى وجود نية لدى ريال مدريد لتضمين إيسكو، ضمن صفقة استرجاع كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، الذي ارتبط اسمه مؤخراً بالعودة للعاصمة الإسبانية، عقب توديع البيانكونيري دوري أبطال أوروبا.

وأبدى يوفنتوس رغبته أكثر من مرة في ضم إيسكو، إلا أن الصفقة لطالما اصطدمت بتمسك ريال مدريد باللاعب.