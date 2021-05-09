ريال مدريد يستهدف التعاقد مع لاوتارو

كشفت تقارير إسبانية عن دخول ريال مدريد فى مفاوضات مع الهداف لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان في محاولة من أجل الحصول على خدماته خلال سوق الانتقالات الصيفي، من أجل تعزيز هجوم الفريق الموسم المقبل.

وقالت إذاعة «كاينا كوبي» الإسبانية، أن ريال مدريد يتفاوض شخصياً مع النجم لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، لكنه لم يتواصل حتى الآن مع إدارة النادي الإيطالي من أجل التفاوض بشكل رسمي لضم الهداف الأرجنتيني.

ويبحث مسؤولو الملكي عن تعزيز خط الهجوم في ظل المعاناة على المستوى الهجومى، حيث ارتبط ريال مدريد بالتفاوض مع النجم إيرلينغ هالاند هداف بوروسيا دورتموند بجانب النجم هاري كاين هداف توتنهام.

كان مارتينيز قريباً من الانضمام إلى الغريم التقليدي برشلونة الصيف الماضي، لكن توقفت الصفقة في اللحظات الأخيرة بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها البارسا.

كشف مهاجم النيراتزوري عن محاولة ريال مدريد التعاقد معه مرتين، قائلاً: «جاء ريال مدريد من أجلى مرتين عندما كنت في راسينغ للشباب، لكني أردت أن أجعل أسمى في كرة القدم الأرجنتينية أولاً وأنتقل إلى أوروبا فقط عندما كنت مستعداً، وأحلم يوماً ما بالعودة إلى راسينغ، هناك الجماهير (مجنونة) بكرة القدم وعاطفية مثل جماهير إنتر.

كان لاوتارو أحد العناصر المهمة وراء تتويج إنتر ميلان بلقب الدوري الإيطالي الموسم الحالي، حيث خاض مع الفريق 44 مباراة في جميع المسابقات وساهم في تسجيل 26 هدفاً، سجل 17 هدفاً وصنع 9 أهداف.

في سياق آخر، حرص إيدين هازارد، لاعب وسط ريال مدريد، على تقديم اعتذار عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، بعد واقعة مباراة تشيلسي التي حقق فيها الفريق الإنجليزي الفوز وعبور ريال بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب «ستامفورد بريدج» ضمن منافسات إياب نصف النهائي.

كان هازارد قد دخل في وصلة ضحك مع عدد من زملائه السابقين في تشيلسى عقب نهاية المباراة، ولم يراع مشاعر جماهير الريال، بعد الخسارة والإقصاء من دورى أبطال أوروبا.

وقال هازارد في بيان اعتذاره: «أقدم اعتذاري، قرأت العديد من الآراء عني وأؤكد أني لم أتعمد استفزاز مشجعي ريال مدريد».

وأضاف هازارد: «كان حلمي دوماً اللعب لريال مدريد وقد جئت هنا لأفوز بكل شيء معه».

و«الموسم لم ينته بعد وينبغى علينا جميعاً الآن أن نتكاتف للقتال على لقب الليغا!... هلا مدريد».