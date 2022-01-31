ريال مدريد يستهدف توليسو

يخطط ريال مدريد للحصول على خدمات لاعب خط الوسط الدولي الفرنسي كورنتين توليسو وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "آس" الإسبانية.

وينتهي عقد البالغ من العمر 27 عاماً مع بايرن ميونيخ بعد نهاية الموسم الجاري، وسيكون بإمكانه الرحيل بعدها عن النادي الألماني دون مقابل.

ويأمل البافاريون تمديد عقد الفرنسي وقد باشرت الإدارة في إجراء مفاوضات لتجديد عقده.

ويتطلع ريال مدريد للتقدم بعرض من أجل ضم توليسو لتوفير بدائل للنجمين المخضرمين توني كروس ولوكا مودريتش اللذين تقدما في السن.

وخاض لاعب الوسط الفرنسي منذ انضمامه إلى بايرن ميونيخ في صيف عام 2017 111 مباراة بجميع البطولات سجل خلالها 21 هدفاً وصنع 15 هدف آخر.