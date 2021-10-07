ريال مدريد يستهدف فابيان رويز

بات النجم الدولي الإسباني فابيان رويز لاعب خط وسط نابولي أحد أبرز أهداف ريال مدريد وفقاً لتقرير نقله موقع "إل ناسيونال".

ومن الممكن أن يغادر لاعب ريال بيتيس السابق صفوف البارتينوبي صيف العام القادم مقابل 15 مليون يورو فقط.

معلومات عن فابيان رويز

ينتهي عقد البالغ من العمر 25 عاماً مع فريق الجنوب الإيطالي في الثلاثين من يونيو من عام 2023.

وانتقل نجم الوسط إلى نابولي في صيف عام 2018 قادماً من بيتيس في صفقة قدرت وسائل الإعلام قيمتها في ذلك الوقت بنحو 30 مليون يورو.

وخاض الإسباني مع فريقه متصدر الدوري الإيطالي حالياً 137 مباراة في جميع البطولات سجل فيها 17 هدفاً، كما صنع 12 هدف آخر.