ريال مدريد يستهدف فيرمينو لخلافة بنزيمة

البوابة - يتابع ريال مدريد النجم البرازيلي المخضرم روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول الذي بات على أعتاب الرحيل عن ملعب آنفيلد وفقاً لصحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية.

ومع تقلص فرص استمراره مع النادي الإنجليزي نتيجة لانتهاء عقده بحلول الصيف المقبل، بدأت الأطراف المهتمة تحوم حول اللاعب.

ويرى القائمون على ريال أن المهاجم البالغ من العمر 31 عاماً خيار مثالي لتعويض المخضرم الآخر الفرنسي كريم بنزيمة الذي قد ينتهي به المطاف خارج أسوار ملعب سانتياغو بيرنابيو نهاية الموسم الجاري.

فيرمينو في سطور

يذكر أن فيرمينو شارك مع ليفربول في 359 مباراة بجميع المنافسات منذ وصوله ملعب آنفيلد في صيف عام 2015 مقابل 41 مليون يورو، سجل خلالها 109 أهداف وصنع 79 هدف آخر.

وفاز البرازيلي مع الريدز بألقاب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس السوبر الأوروبي وكأس الرابطة الإنجليزية والدرع الخيرية.