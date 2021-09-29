ريال مدريد يستهدف نجم إنتر ميلان

وضع ريال مدريد نجم دفاع إنتر ميلان الشاب أليساندرو باستوني ضمن أهدافه في الفترة المقبلة وفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

ولن يمانع النيراتزوري التخلي عن الدولي الإيطالي الصاعد إذا ما وصله عرض بقيمة 60 مليون يورو صيف العام المقبل.

وخاض المدافع البالغ من العمر 22 عاماً 7 مباريات مع إنتر ميلان في جميع البطولات هذا الموسم حتى الآن، وبات جزءاً رئيسياً من الفريق الذي ظفر بلقب الدوري المحلي الموسم المنصرم.

وانتقل اللاعب إلى فريق الأفاعي صيف عام 2017 ويرتبط معه بعقدٍ يمتد حتى 30 يونيو من عام 2024.

كما مثل باستوني منتخب إيطاليا في 7 مباريات وفاز معه ببطولة يورو 2020 مطلع الصيف.