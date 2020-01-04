ريال مدريد يستهل 2020 بفوز كبير على خيتافي

استهل ريال مدريد عام 2020 بفوز كبير على حساب جاره خيتافي بثلاثية نظيفة، في الديربي المصغر الذي جرى مساء السبت على ملعب كولوسيوم ألفونسو بيريز، لحساب المرحلة الـ 19 من الدوري الإسباني.

ورفع ريال رصيده إلى 40 نقطة، ليتصدر الترتيب مؤقتاً بفارق نقطة عن برشلونة قبل مباراة ديربي كتالونيا أمام إسبانيول.

وفي الوقت الذي كانت تنتظر فيه جماهير خيتافي هدف الأسبقية، جاءت الصدمة بعرضية من فيرلان ميندي، قابلها رافاييل فاران برأسية قبل الحارس دافيد سوريا سوليس، ليخطف الملكي هدف الأسبقية عند الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني، جاء الهدف الثاني من ركلة ثابتة أرسلها توني كروس من الجهة اليسرى، وارتقى لها فاران وقابلها برأسه في الشباك (53).

وأنهى ريال المباراة بهدف ثالث عن طريق لوكا مودريتش من هجمة مرتدة مثالية في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

بهذا الفوز، يكون ريال مدريد قد تفادى الهزيمة للمباراة العاشرة على التوالي، وهو ما لم يفعله منذ الفترة بين شهري أبريل وسبتمبر 2017، وآنذاك حقق لقب الليغا الوحيد في آخر سبع سنوات.