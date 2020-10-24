ريال مدريد "يستيقظ" ويتغلب على برشلونة في الكلاسيكو

وجه ريال مدريد ضربة قوية لمنافسه التقليدي ومستضيفه برشلونة وتغلب عليه بنتيجة 3-1 في عقر داره في مباراة الكلاسيكو الأولى بين الفريقين هذا الموسم ضمن المرحلة السابعة من الدوري الإسباني.

ورفع ريال بالتالي رصيده إلى 13 نقطة لينفرد بصدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد برشلونة عند سبع نقاط في المركز العاشر بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي له في المسابقة.

وانتزع الملكي فوزاً غالياً واستعاد بعضاً من توازنه بعد هزيمتين متتاليتين على ملعبه أمام قادش محلياً وشاختار دونيتسك أوروبياً.

ملخص المباراة:

تقدم ريال مدريد مبكراً في النتيجة بعد 5 دقائق على البداية حينما قدم كريم بنزيمة تمريرة مميزة لفيديريكو فالفيردي القادم من الخلف الذي سددها في شباك الحارس نيتو.

وعادل آنسو فاتي سريعاً لصاحب الضيافة وبعد 3 دقائق فقط، حينما وصلت الكرة لجوردي آلبا في الجانب الأيسر وانطلق بها ليتجاوز دفاع ريال ويمرر عرضية أرضية للإسباني الشاب الذي وضع الكرة في الشباك.

في الدقيقة 63، احتسب الحكم ركلة جزاء لريال مدريد بعد اللجوء لتقنية الفيديو، حيث تبين وجود حالة شد من كليمون لونغليه على سيرخيو راموس.

ونجح راموس نفسه في تسجيل الركلة بعدما سدد كرة أرضية في الزاوية اليمنى لمرمى نيتو، الذي لم ينجح في التصدي للكرة رغم اتجاهه لها.

وسجل ريال مدريد الهدف الثالث عن طريق لوكا مودريتش، بعدما حصل الكرواتي على الكرة داخل المنطقة ليتلاعب بدفاع برشلونة والحارس نيتو، ويودع الكرة في منتصف المرمى في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.