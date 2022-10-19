  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. ريال مدريد يسحق إلتشي بثلاثية نظيفة في الدوري الإسباني

ريال مدريد يسحق إلتشي بثلاثية نظيفة في الدوري الإسباني

منشور 19 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 08:55
بنزيمة يقود ريال مدريد للفوز (المصدر: أ ف ب)
بنزيمة يقود ريال مدريد للفوز (المصدر: أ ف ب)

حقق ريال مدريد فوزاً سهلاً على مستضيفه إلتشي بثلاثيةٍ نظيفة اليوم الأربعاء في المباراة التي أقيمت على ملعب مانويل مارتينيز فاليرو لحساب الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني (لا ليغا).

جاءت الأهداف عن طريق كلٍ من فيديريكو فالفيردي وكريم بنزيمة وماركو آسينسيو في الدقائق 11 و 75 و 89 على التوالي.

وألغى حكم المباراة 3 أهداف أخرى للفريق الملكي بعد العودة لتقنية فيديو الحكم المساعد (VAR).

ريال مدريد يحلق في صدارة الدوري الإسباني

بهذا الانتصار الكبير، واصل ريال صدارته لبطولة الليغا بعدما رفع رصيده إلى 28 نقطة بفارق 6 نقاط مؤقتاً عن برشلونة صاحب المركز الثاني.

فيما بقي رصيد إلتشي ثابتاً عند 3 نقاط في المركز العشرين والأخير.

كلمات دالة:ريال مدريدإلتشيالدوري الإسبانيفيديريكو فالفيرديكريم بنزيمةماركو آسينسيو

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...