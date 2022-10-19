ريال مدريد يسحق إلتشي بثلاثية نظيفة في الدوري الإسباني

حقق ريال مدريد فوزاً سهلاً على مستضيفه إلتشي بثلاثيةٍ نظيفة اليوم الأربعاء في المباراة التي أقيمت على ملعب مانويل مارتينيز فاليرو لحساب الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني (لا ليغا).

جاءت الأهداف عن طريق كلٍ من فيديريكو فالفيردي وكريم بنزيمة وماركو آسينسيو في الدقائق 11 و 75 و 89 على التوالي.

وألغى حكم المباراة 3 أهداف أخرى للفريق الملكي بعد العودة لتقنية فيديو الحكم المساعد (VAR).

ريال مدريد يحلق في صدارة الدوري الإسباني

بهذا الانتصار الكبير، واصل ريال صدارته لبطولة الليغا بعدما رفع رصيده إلى 28 نقطة بفارق 6 نقاط مؤقتاً عن برشلونة صاحب المركز الثاني.

فيما بقي رصيد إلتشي ثابتاً عند 3 نقاط في المركز العشرين والأخير.