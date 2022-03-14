ريال مدريد يسحق مايوركا ويبتعد في صدارة الدوري الإسباني

حقق ريال مدريد فوزاً كبيراً على مستضيفه ريال مايوركا قوامه ثلاثية نظيفة في المباراة التي شهدها ملعب فيزيت مايوركا ضمن المرحلة الـ 28 من بطولة الدوري الإسباني ليلة الاثنين.

جاءت أهداف المواجهة جميعها في الشوط الثاني عن طريق كلٍ من فينيسيوس جونيور (55)، والمتألق كريم بنزيمة (هدفان) في الدقيقتين 77 من ركلة جزاء و 82.

ريال مدريد يبتعد في صدارة الدوري الإسباني

ورفع الفريق المدريدي رصيده بهذا الانتصار الثمين إلى 66 نقطة في صدارة الترتيب العام موسعاً الفارق مع إشبيلية صاحب المركز الثاني إلى 10 نقاط بعد 28 مباراة لكلٍ منهما.

أما ريال مايوركا، فتجمد رصيده عند 27 نقطة في المركز السادس عشر على سلم الترتيب وبفارق 3 نقاط عن أول مراكز الهبوط.