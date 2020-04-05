ريال مدريد يسعى لتمديد عقد حكيمي

يحرص ريال مدريد، على تحصين خدمات نجمه أشرف حكيمي المعار إلى بوروسيا دورتموند.

وتنتهي إعارة الدولي المغربي مع دورتموند، الصيف المقبل، وثارت العديد من الأنباء حول مدى جدية ريال مدريد في استعادة خدماته.

ووفقاً لصحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن ريال مدريد نجح في تجديد عقد حكيمي لمدة عام آخر، حتى صيف 2023.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة جاءت عقب اهتمام أكثر من نادٍ بضم المغربي، مثل بايرن ميونيخ ويوفنتوس.

وأوضحت أن ريال مدريد يدرك أنه يملك لاعباً مهماً، ويريد تأمين بقائه لـ3 سنوات مقبلة على الأقل.

وقالت الصحيفة، أن زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، يحب حكيمي منذ الولاية الأولى في سانتياغو بيرنابيو، كما أن المغربي كان قريباً من عائلة "زيزو" خاصة نجله لوكا.