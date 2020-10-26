ريال مدريد يسعى لتمديد عقد راموس

قالت صحيفة "آس" الإسبانية، أن إدارة ريال مدريد، تسعى خلال الأيام القادمة لإجراء محادثات مع القائد سيرخيو رامس، من أجل تمديد عقده.

وفاز ريال مدريد في الكلاسيكو السبت الماضي على غريمه ومستضيفه برشلونة، بنتيجة 3-1، ضمن المرحلة السابعة من الدوري الأسباني، وأحرز راموس هدفاً للفريق الملكي في الدقيقة 63 من ركلة جزاء.

ورُشح راموس للمشاركة في استفتاء يضم أفضل 10 مدافعين في التاريخ، هم: الإيطاليون فرانكو باريزي وفابيو كانافارو وغايتانو شيريا، والألمانيان فرانتس بيكنباور وماتياس سامر، والفرنسي مارسيل دوسايي، والهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة حالياً، والإنجليزي بوبي مور، والأرجنتيني دانيال باساريلا.

وانضم راموس (34 عاماً) إلى ريال مدريد عام 2005 قادماً من إشبيلية الذي بدأ مسيرته معه.