ريال مدريد يسعى لخطف ماني من ليفربول في صفقة تبادلية

كشفت صحيفة "دايلي إكسبريس" البريطانية، أن إدارة ريال مدريد تفكر في إجراء صفقة تبادلية مع ليفربول، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

وأشارت الصحيفة، إلى أن النادي الإسباني معجب للغاية بساديو ماني، نجم الريدز.

في المقابل، يبدو بطل أوروبا مهتماً بضم ماركو آسينسيو من ريال مدريد، لذلك قد يستغل الملكي الوضع لصالحه خلال الأيام المقبلة في صفقة تبادلية بين اللاعبين.

يذكر أن عقد ماني صاحب الـ 27 عاماً والمشارك حالياً مع منتخب بلاده السنغالي في بطولة كأس الأمم الإفريقية يمتد مع ليفربول حتى صيف عام 2023.